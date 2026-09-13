Lamine Yamal acredita ser o candidato perfeito à Bola de Ouro 2026. Ao menos foi o que ele deixou claro em entrevista à Movistar Plus+, maior plataforma de televisão por assinatura e serviço de streaming da Espanha.

A princípio, o atacante do Barcelona respondeu que daria o prêmio ao “melhor jogador do mundo”. Reconhecimento que, para ele, está entre Mbappé, que também se acha favorito, e o próprio Yamal.

Mas, modestia à parte, o espanhol se vê em vantagem: “Sinceramente, acho que, como melhores do mundo, talvez sejamos dois. E acho que neste ano eu mereceria a Bola de Ouro, pelo que conquistei. Porque, para mim, eu e Mbappé somos os dois melhores do mundo.”

A convição é tamanha, que o jovem a repassa para os espectadores mundo afora: “Para mim, está muito claro. E todo mundo que assiste aos jogos sabe disso.”

Quando fala sobre conquistas, Yamal se refere ao título da Copa do Mundo de 2026, pela Espanha, e as conquistas de La Liga 2025/26 e Supercopa da Espanha, ambas pelo Barcelona.