A Espanha é bicampeã do mundo. O triunfo por 1 a 0 diante da Argentina, com gol de Ferrán Torres na final da Copa do Mundo de 2026, no Metlife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, fez a Fúria se igualar em títulos com França e Uruguai e tirou da Argentina de Lionel Messi a chance de ser tetracampeã.

Mesmo sem conquistar o título desde 2002, o Brasil segue como único pentacampeão, seguido por Alemanha e Itália com quatro taças. A Espanha passou a ser a única seleção a vencer dois títulos neste século, sucedendo a geração de 2010.

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Nico Williams e Ferran Torres celebram o gol da Espanha na final diante da Argentina ( EFE/EPA/RONALD WITTEK)

Ranking: os maiores campeões da Copa do Mundo

Brasil: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)
Alemanha: 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014)
Itália: 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006)
Argentina: 3 títulos (1978, 1986 e 2022)
Uruguai: 2 títulos (1930 e 1950)
França: 2 títulos (1998 e 2018)
Espanha: 2 títulos (2010 e 2026)
Inglaterra: 1 título (1966)

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Lionel Messi em ação na final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Espanha no Metlife Stadium (Alexandre Battibugli/PLACAR)
Espanha e Argentina duelam pelo título da Copa do Mundo de 2026 (Alexandre Battibugli/PLACAR)
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