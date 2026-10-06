O fim da trajetória de Lionel Messi na seleção argentina abriu espaço para um debate histórico sobre a sucessão do número mais emblemático do país. Sob a liderança do técnico Lionel Scaloni, o meia Nico Paz desponta como o principal candidato para assumir a função de articulador da equipe e é cotado para vestir a camisa 10.

Como Nico Paz ganhou força na sucessão

De acordo com o jornal Mundo Deportivo, da Espanha, o jogador do Como, da Itália, leva vantagem para herdar a numeração histórica antes utilizada por Diego Maradona e Messi. O atleta foi escolhido por Scaloni para iniciar a distribuição de jogo na nova fase da equipe, iniciando as jogadas pelo lado direito e tendo liberdade para circular pelo centro do campo.

A versatilidade tática e o bom desempenho recente colocaram o meia no topo das preferências da comissão técnica para dar continuidade à criação ofensiva da equipe nacional.

Outras opções monitoradas pela comissão técnica

Embora Nico Paz esteja em primeiro plano nas avaliações imediatas, a comissão técnica da seleção argentina acompanha de perto o desenvolvimento de outros jovens talentos. Franco Mastantuono, emprestado à Fiorentina pelo Real Madrid, é outro nome projetado no cenário do país e acompanhado por Scaloni, aparecendo no momento como alternativa que corre por fora na disputa pelo setor ofensivo.