Autora do único gol da Seleção Argentina na derrota por 3 a 1 para o Brasil, no Beira-Rio, Maricel Pereyra é uma figura presente no cotidiano do futebol nacional. Embora atue como peça de rotação no elenco do São Paulo, a atacante ganha dimensão de protagonismo quando veste a camisa da Albiceleste, combinando velocidade, combatividade sem a bola e capacidade de desequilíbrio individual no ataque.

Papel no São Paulo e protagonismo na Albiceleste

Revelada pelo San Lorenzo, da Argentina, Pereyra desembarcou no Tricolor paulista, onde é frequentemente acionada como opção de segundo tempo para dar ritmo à armação, pressionar a saída adversária e fechar espaços no setor central.

Já pela seleção argentina, seu peso tático cresce significativamente. Consolidada no meio-campo de seu país – e dona da camisa 10 -, a atleta foi peça importante na última Copa América, torneio em que contribuiu com um assistência, e costuma figurar entre os principais índices de intensidade e produtividade com a camisa alviceleste e em torneios continentais.

Destaque estatístico e perfil combativo

Os números recentes de Maricel Pereyra mostram uma meio-campista que dita ritmo com a bola e pressiona forte sem ela:

Criatividade e drible (Libertadores Feminina 2025): Líder em passes-chave por jogo (2,33), 1ª em dribles tentados (3,00) e 1ª em dribles bem-sucedidos por partida (2,33).

Entrega física e duelos (SheBelieves Cup 2026): 2ª colocada em divididas no torneio (6) e 2ª em desarmes ganhos (4), evidenciando sua dedicação no combate defensivo.

Agressividade no espaço (SheBelieves Cup 2026): 2ª jogadora com mais impedimentos por partida (0,67), reflexo das suas infiltrações atacando a área vinda de trás.

Aos 6 minutos do segundo tempo em Porto Alegre, essa leitura de espaço fez a diferença: a jogada nasceu em um passe ousado de Dalila Ippólito para dentro da área brasileira. Pereyra apareceu completamente livre no centro da área, sem marcação, limpou o lance com calma e finalizou para balançar as redes de Lorena.

Pereyra e a Albiceleste voltam a campo na próxima terça-feira, 13, no segundo amistoso desta data Fifa, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.