A seleção dos Estados Unidos venceu o Canadá por 1 a 0 na noite desta terça-feira, 6, no Allianz Field, em St. Paul, em partida amistosa.

Em um duelo onde os visitantes finalizaram mais vezes na direção do gol, a eficiência americana e a segurança do goleiro Brian Schwake foram determinantes para o resultado positivo dos donos da casa.

Eficiência americana no primeiro tempo

Atuando no esquema 4-2-3-1, os Estados Unidos conseguiram capitalizar sua principal oportunidade. Aos 29 minutos da etapa inicial, A. Freeman deu a assistência para J. Ellis, que marcou o gol da vitória na única finalização certa da equipe americana em toda a partida.

O Canadá tentou responder, mas o primeiro tempo terminou com a vantagem mínima para os mandantes. A etapa inicial ainda contou com cartões amarelos para T. Oluwaseyi, do Canadá, e G. Reyna, dos Estados Unidos.

Schwake garante o placar na etapa final

No segundo tempo, os dois treinadores aproveitaram o caráter amistoso do jogo para promover diversas alterações em suas equipes. Os Estados Unidos voltaram do intervalo com três mudanças, incluindo as saídas do autor do gol, J. Ellis, e de G. Reyna.

O Canadá, estruturado em um 4-4-2, buscou o empate e terminou a partida com oito escanteios contra quatro dos americanos, além de três finalizações no alvo. No entanto, a seleção canadense viu o goleiro Brian Schwake trabalhar bem. O arqueiro americano realizou três defesas ao longo do confronto, impedindo a igualdade no placar.

Faltas e testes marcam o duelo

O jogo foi marcado por um alto número de infrações, com 19 faltas cometidas pelo Canadá e 17 pelos Estados Unidos. A posse de bola ficou ligeiramente a favor dos donos da casa, com 53%.

Na reta final, o ritmo da partida foi ditado pelas constantes substituições, com os americanos realizando um total de oito trocas e os canadenses quatro. O amistoso encerrou com dois cartões amarelos para cada lado, com M. Tillman sendo advertido pelos mandantes e J. David pelos visitantes na segunda etapa.