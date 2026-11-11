A sequência de amistosos disputada pela Seleção Brasileira no segundo semestre de 2026 deverá gerar cerca de US$ 25 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 139,5 milhões na cotação atual, aos cofres da CBF.

O faturamento coloca o retorno financeiro como o principal saldo das viagens para enfrentar a Austrália, duas vezes, e Índia, na primeira Data Fifa, além dos jogos contra Japão e Singapura, que acontecem nesta semana. A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN.

Arrecadação expressiva da CBF com compromissos no exterior

O montante envolve contratos de jogos realizados em diferentes centros internacionais durante as janelas de amistosos. A receita bruta obtida consolida um dos períodos mais lucrativos da equipe nacional fora do país, fortalecendo o caixa da entidade máxima do futebol brasileiro para o ciclo esportivo em andamento.

Cobrança e entraves financeiros com federação indiana

Apesar da arrecadação expressiva, parte do roteiro gerou pendências administrativas para a confederação. A entidade brasileira ainda aguarda o repasse da última parcela referente à partida contra a Índia, com valor estimado em cerca de R$ 7 milhões, conforme apurações da imprensa esportiva.

A Federação Indiana de Futebol alegou restrições institucionais momentâneas para liquidar a quantia final acordada em contrato. Com isso, os dirigentes brasileiros mantêm contato formal à espera da regularização da dívida pendente.

Revisão logística para as próximas Datas Fifa

Com a conclusão da excursão pela Ásia e Oceania, a comissão técnica e a diretoria avaliam os aspectos operacionais da viagem. O foco da gestão é equilibrar a atração de receitas elevadas com exigências contratuais rigorosas e garantia de infraestrutura adequada para as próximas viagens internacionais da equipe.

Para 2027, a CBF avalia as possibilidades para enfrentar times europeus já em março. O planejamento da Uefa para o sorteio das Eliminatórias para Copa do Mundo no continente dará uma brecha no calendário e pode colocar a Seleção diante de rivais do Velho Continente.

Propostas financeiras valiosas de federações da América do Norte e Central podem colocar a Seleção Brasileira diante de rivais também na Data Fifa de março.