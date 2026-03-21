O Borussia Dortmund entra em campo neste sábado, 21, às 14h30 (de Brasília), para um duelo crucial contra o Hamburgo. A partida, válida pela 27ª rodada do Campeonato Alemão da temporada 2025/26, será disputada no icônico Signal Iduna Park. Para os donos da casa, o confronto representa mais uma verdadeira decisão na acirrada disputa pelo título nacional.

Na caça ao líder, BVB aposta na força da Muralha Amarela

Atual vice-líder da competição com 58 pontos, o Dortmund faz uma campanha sólida, somando 17 vitórias, sete empates e apenas duas derrotas. A equipe aurinegra vem de uma sequência positiva, com três triunfos nos últimos cinco jogos, e sabe que tropeçar em casa não é uma opção se quiser manter a pressão sobre o primeiro colocado. A imprensa esportiva local trata o confronto como uma obrigação de vitória, e a expectativa é de um time ofensivo desde o primeiro minuto, utilizando a energia de sua torcida para sufocar o adversário.

Hamburgo busca estabilidade e tenta surpreender

Do outro lado, o Hamburgo vive uma realidade bem diferente na tabela. Ocupando a 11ª posição com 30 pontos, o tradicional clube faz uma campanha de altos e baixos, registrando sete vitórias, nove empates e dez derrotas. Sem a pressão de lutar contra o rebaixamento ou por vagas europeias, a equipe pode jogar de forma mais solta e explorar os contra-ataques. Conquistar um ponto fora de casa seria visto como um grande feito, reforçando a moral do elenco para a reta final da competição.

Onde assistir ao vivo

Com objetivos distintos, mas a mesma necessidade de pontuar, o duelo promete ser movimentado. Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções desta partida ao vivo através de diversas plataformas. No Brasil, a transmissão gratuita fica por conta do Canal GOAT, no YouTube, e do aplicativo OneFootball.