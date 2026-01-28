Nesta sexta-feira (30), o Colônia recebe o Wolfsburg no RheinEnergieStadion, na Alemanha, em partida válida pela abertura da 20ª rodada do Campeonato Alemão 2025/26. A bola rola às 16h30 (horário de Brasília) em um confronto direto entre duas equipes que buscam estabilidade na competição.

Confronto direto na tabela

O duelo desta sexta-feira coloca frente a frente dois times separados por apenas um ponto na classificação da Bundesliga. O jogo é visto como crucial para as pretensões de ambos os clubes, que tentam se distanciar da zona de perigo e almejam a metade superior da tabela. A expectativa é de uma partida tensa, onde o fator casa pode ser determinante para o Colônia, enquanto o Wolfsburg tenta surpreender para ultrapassar o rival direto.

Como chegam as equipes

O Colônia ocupa atualmente a 10ª colocação, com 20 pontos. A equipe da casa vive uma temporada de oscilações, somando cinco vitórias, cinco empates e nove derrotas. O retrospecto recente acende um sinal de alerta: nos últimos cinco jogos, o time sofreu três derrotas, conquistando apenas uma vitória e um empate. Jogando diante de sua torcida, os “Bodes” precisam dos três pontos para recuperar a confiança.

Do outro lado, o Wolfsburg chega para o confronto na 12ª posição, com 19 pontos. A campanha dos “Lobos” é similar à do adversário, com cinco vitórias, quatro empates e dez derrotas. O momento também inspira cuidados, já que a equipe vem de uma sequência negativa com três derrotas nas últimas cinco partidas. Uma vitória fora de casa seria estratégica para ultrapassar o próprio Colônia e ganhar fôlego na luta contra a parte baixa da tabela.

Onde assistir a Colônia x Wolfsburg

Os torcedores poderão acompanhar a partida através de múltiplas plataformas. Na televisão fechada, a transmissão será feita pelo SporTV. Já para quem prefere assistir via streaming ou internet, as opções são o Canal GOAT (YouTube) e o aplicativo/site do OneFootball.