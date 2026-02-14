Em uma demonstração de eficiência ofensiva e solidez, o Bayern de Munique não tomou conhecimento do Werder Bremen e venceu por 3 a 0 neste sábado (14), em pleno Weserstadion. A partida, válida pela 22ª rodada do Campeonato Alemão, ficou marcada pelo protagonismo de Harry Kane, que anotou dois gols e atingiu a impressionante marca de 500 tentos na carreira, garantindo que os bávaros mantenham a vantagem na ponta da tabela.
Eficiência letal define o rumo
Apesar do placar elástico, o jogo começou com o time da casa tentando surpreender. Logo aos 5 minutos, o Werder Bremen criou uma chance claríssima com Agu, que se esticou todo na pequena área, mas não conseguiu concluir para o gol. O susto serviu para despertar o gigante da Baviera. Aos 21 minutos, Karl fez grande jogada individual e sofreu pênalti de Lynen. Harry Kane cobrou com categoria no canto direito para abrir o placar.
O golpe foi sentido pelos anfitriões, e o Bayern aproveitou o momento de instabilidade. Apenas três minutos depois, após uma saída de bola errada da zaga do Bremen, Luis Díaz serviu Kane na entrada da área. O camisa 9 não perdoou, chutou de curva e ampliou a vantagem, celebrando seu 25º gol na competição e o 500º de sua trajetória profissional. O Werder ainda tentou reagir antes do intervalo com Agu, que quase marcou em chute cruzado, mas a superioridade técnica dos visitantes prevaleceu.
Susto, controle e o golpe final
O segundo tempo trouxe mudanças, incluindo a saída do goleiro Neuer para a entrada de Urbig. O Werder Bremen voltou disposto a colocar fogo no jogo e quase conseguiu logo no primeiro minuto, quando Grull cabeceou na trave, assustando a defesa bávara. No entanto, a reação parou por aí. O Bayern controlou o ritmo e, com as entradas de Musiala e Davies, renovou o fôlego para matar a partida.
Aos 70 minutos, a qualidade do elenco de Munique ficou evidente. Musiala iniciou a jogada, Davies serviu no meio da área e Leon Goretzka completou de primeira para decretar o 3 a 0. Nos minutos finais, Musiala ainda obrigou o goleiro Backhaus a fazer grande defesa, mas o placar já estava definido.
Com o resultado, o Bayern de Munique chega aos 57 pontos e segue firme na liderança, mantendo a distância para o Borussia Dortmund. Já o Werder Bremen estaciona nos 19 pontos, permanecendo na perigosa 16ª colocação, zona de playoff do rebaixamento. Na próxima rodada, os bávaros recebem o Eintracht Frankfurt, enquanto o Bremen visita o St. Pauli em um duelo crucial na parte baixa da tabela.