O Bayern de Munique entra em campo neste sábado, 21, às 11h30 (de Brasília), para enfrentar o Union Berlin. A partida, válida pela 27ª rodada do Campeonato Alemão (Bundesliga), será disputada na imponente Allianz Arena, em Munique. O confronto coloca frente a frente o líder isolado da competição e uma equipe que busca estabilidade no meio da tabela.

Bayern em busca de mais um passo rumo ao título

Sob o comando do técnico Vincent Kompany, os bávaros fazem uma campanha praticamente irretocável na temporada 2025/26. Ocupando a primeira colocação com 67 pontos, o time soma impressionantes 21 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. A forma recente reflete essa superioridade: após uma sequência de quatro vitórias consecutivas, a equipe vem de um empate, mas segue como a grande força a ser batida na competição. Jogando em casa, a expectativa é de domínio absoluto das ações ofensivas para manter a distância sobre os concorrentes diretos.

O desafio do Union Berlin

Do outro lado, o Union Berlin, treinado por Steffen Baumgart, vive uma realidade bem diferente. Na 9ª posição com 31 pontos, a equipe da capital alemã faz uma campanha irregular, acumulando oito vitórias, sete empates e 11 derrotas. O retrospecto recente ilustra essa inconstância, com o time alternando entre triunfos e reveses nas últimas cinco partidas. Sem grandes riscos de rebaixamento, mas distante da zona de classificação para competições europeias, o desafio na Allianz Arena exigirá uma atuação defensiva perfeita e eficiência máxima nos contra-ataques.

Onde assistir ao confronto

Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance deste duelo decisivo pela reta final da liga, as opções de transmissão costumam ser variadas. A partida tem previsão de cobertura ao vivo pelo SporTV na TV fechada, além do canal Xsports. No streaming, o jogo deve ser disponibilizado no Disney+, no aplicativo OneFootball e no YouTube através do Canal GOAT. Recomenda-se consultar a grade de programação local próximo ao horário do jogo para confirmar as transmissões.