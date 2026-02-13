O Eintracht Frankfurt recebe neste sábado, 14, o Borussia Mönchengladbach em um confronto decisivo para as pretensões de ambos na tabela. A partida, válida pela 22ª rodada do Campeonato Alemão, será disputada no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, com a bola rolando a partir das 11h30 (horário de Brasília).

Frankfurt tenta estancar a queda livre

O time da casa vive um momento delicado na temporada 2025/26. Ocupando a 8ª colocação com 28 pontos, o Frankfurt viu o sonho das competições europeias ficar mais distante após uma sequência recente desastrosa. Nos últimos cinco jogos pela Bundesliga, a equipe não conseguiu nenhuma vitória, somando três derrotas e dois empates. Jogando diante de sua torcida, as Águias precisam urgentemente dos três pontos para reverter a má fase e voltar a olhar para a parte de cima da tabela, evitando se desgarrar do pelotão de frente.

Gladbach busca estabilidade longe de casa

A situação do visitante não é muito diferente. O Borussia Mönchengladbach chega para o confronto ocupando a 12ª posição, com 22 pontos, e também atravessa um jejum de vitórias. Nas últimas cinco rodadas, os “Potros” acumularam três empates e duas derrotas. A equipe precisa pontuar para evitar que a aproximação com a zona de perigo se torne uma realidade incômoda. A imprensa alemã trata o jogo como um duelo de recuperação, onde a equipe que demonstrar maior resiliência poderá sair com uma injeção de confiança para o restante da temporada.

Onde assistir ao vivo

Com as duas equipes pressionadas pelos resultados recentes, a expectativa é de um jogo disputado. Para os torcedores que desejam acompanhar este duelo, a transmissão para o Brasil está confirmada através da plataforma de streaming OneFootball.