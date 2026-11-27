O Boca Juniors divulgou um vídeo detalhando, em animação 3D, o projeto de reforma estrutural voltado para a área interna do Setor Norte de La Bombonera. As melhorias planejadas buscam beneficiar diretamente cerca de seis mil torcedores que ocupam a parte inferior daquela arquibancada nos dias de jogo.

O que muda nas instalações internas do estádio

Conforme o planejamento apresentado pelo clube argentino, a intervenção física não vai alterar a arquitetura externa nem o desenho da arquibancada, concentrando todas as modificações na infraestrutura interna do setor.

O espaço reformado contará com uma nova praça de alimentação, posto médico modernizado e uma abertura estrutural planejada para integrar a circulação aos assentos, preservando a quadra poliesportiva que já funciona no local.

Embora a diretoria ainda não tenha fixado um dia exato no calendário oficial, o clube estima o início das obras para breve, dependendo dos trâmites operacionais imediatos.

Planos da diretoria para a ampliação geral

Paralelamente às intervenções no Setor Norte, a gestão liderada pelo presidente Juan Román Riquelme segue analisando alternativas técnicas para um projeto mais amplo de expansão de La Bombonera.

A proposta de erguer um quarto anel de arquibancadas continua sob análise de viabilidade, condicionada à obtenção das autorizações e licenças necessárias junto às autoridades locais.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google

Veja as imagens do projeto de ampliação da La Bombonera