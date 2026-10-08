A Confederação Africana de Futebol (CAF) oficializou nesta quinta-feira, 8, o apoio unânime de suas 54 federações-membro à reeleição de Gianni Infantino na presidência da Fifa. O posicionamento foi afirmado pelo mandatário da entidade, Patrice Motsepe, durante a conferência do futebol africano sediada na Ilha do Sal, em Cabo Verde.

“As 54 federações membros da CAF decidiram unanimemente apoiar incondicionalmente Gianni como presidente da Fifa. Isso se deve ao histórico de Gianni e ao apoio que ele tem dado ao futebol africano”, afirmou Motsepe.

Durante a abertura dos trabalhos no evento, Gianni Infantino discursou diretamente para os líderes do continente e garantiu que a entidade manterá o fluxo financeiro voltado ao avanço do esporte na região. O dirigente destacou que, ao longo dos últimos dez anos, o programa FIFA Forward repassou cerca de 1 bilhão de dólares para estruturar mais de uma centena de projetos em federações africanas, comprometendo-se a elevar os recursos para infraestrutura e modernização das seleções locais.

Peso estratégico no cenário eleitoral da FIFA

A consolidação da bancada africana representa um impulso decisivo na articulação política de Infantino, já que a CAF responde por mais de 25% dos 211 votos habilitados para a eleição presidencial da FIFA, prevista para março de 2027 em Rabat, no Marrocos. A demonstração de força no continente ocorre em meio a atritos do mandatário com federações europeias e logo após o ex-defensor suíço Ramón Vega tornar pública sua pré-candidatura para disputar o comando da federação internacional.