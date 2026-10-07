O ex-zagueiro suíço Ramon Vega anunciou nesta quarta-feira, 7, a intenção de concorrer à presidência da Fifa na eleição prevista para março de 2027. Com o anúncio, ele se torna o primeiro candidato a desafiar publicamente Gianni Infantino.

“Estou me candidatando para reunir a família do futebol mundial, entregar uma reforma genuína e duradoura, modernizar a Fifa para o século 21, restaurar a estabilidade e a credibilidade e reconstruir a confiança que o nosso esporte precisa urgentemente”, afirmou Ramon Vega em comunicado oficial.

Propostas de governança e trajetória profissional

Aos 55 anos, o ex-defensor de clubes como Tottenham Hotspur, Celtic e Watford apresentou um manifesto de 11 páginas no qual detalha propostas de reformulação e transparência na entidade máxima do esporte.

“Estou me candidatando porque minha vida me preparou para servir ao futebol”, completou o candidato no documento. Vega defende que sua experiência de atleta combinada a duas décadas de atuação no setor de finanças e gestão após encerrar a carreira em 2004 traz as competências necessárias para liderar a instituição.

Regras eleitorais e histórico de tentativas

Esta não é a primeira movimentação do suíço para comandar o órgão em Zurique. O ex-jogador, que atuou 23 vezes pela seleção suíça, manifestou pretensões nas eleições de 2015 e 2019, mas não obteve o apoio formal mínimo exigido pelo estatuto.

Para validar uma candidatura oficial perante a Fifa, o postulante precisa do endosso formal por escrito de pelo menos cinco das 211 federações nacionais filiadas à organização esportiva internacional.