O Pantanal conquistou o bicampeonato consecutivo do Campeonato Sul-Mato-Grossense Feminino neste domingo, 18, e assegurou calendário nacional para 2027 ao garantir presença na Copa do Brasil e na Série A3 do Campeonato Brasileiro. A conquista consolida a ascensão da equipe da capital no cenário regional, repetindo o feito obtido na temporada de 2025.

Hegemonia de Campo Grande e domínio histórico

Disputado desde 2008 — com hiatos apenas em 2009, 2015 e 2016 —, o torneio estadual conta com uma forte concentração na capital sul-mato-grossense. Das cinco equipes que já ergueram o troféu na história da competição, quatro são sediadas em Campo Grande: Comercial-MS, Operário-MS, Moreninhas e, agora duplamente, o Pantanal. A única agremiação do interior a quebrar esse domínio até hoje é a Serc, de Chapadão do Sul.

No quadro geral de taças, Comercial-MS e Operário-MS seguem isolados no topo do ranking estadual, somando cinco e quatro títulos, respectivamente. Com as duas taças em sequência (2025 e 2026), o Pantanal iguala a marca histórica do Moreninhas e passa a perseguir a Serc, terceira maior vencedora do estado.

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