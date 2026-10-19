O Pantanal conquistou o bicampeonato consecutivo do Campeonato Sul-Mato-Grossense Feminino neste domingo, 18, e assegurou calendário nacional para 2027 ao garantir presença na Copa do Brasil e na Série A3 do Campeonato Brasileiro. A conquista consolida a ascensão da equipe da capital no cenário regional, repetindo o feito obtido na temporada de 2025.
Hegemonia de Campo Grande e domínio histórico
Disputado desde 2008 — com hiatos apenas em 2009, 2015 e 2016 —, o torneio estadual conta com uma forte concentração na capital sul-mato-grossense. Das cinco equipes que já ergueram o troféu na história da competição, quatro são sediadas em Campo Grande: Comercial-MS, Operário-MS, Moreninhas e, agora duplamente, o Pantanal. A única agremiação do interior a quebrar esse domínio até hoje é a Serc, de Chapadão do Sul.
No quadro geral de taças, Comercial-MS e Operário-MS seguem isolados no topo do ranking estadual, somando cinco e quatro títulos, respectivamente. Com as duas taças em sequência (2025 e 2026), o Pantanal iguala a marca histórica do Moreninhas e passa a perseguir a Serc, terceira maior vencedora do estado.
Galeria de títulos do Sul-Mato-Grossense Feminino
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Comercial-MS: 5 títulos (2010, 2011, 2012, 2013 e 2017)
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Operário-MS: 4 títulos (2021, 2022, 2023 e 2024)
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Serc: 3 títulos (2014, 2019 e 2020)
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Pantanal: 2 títulos (2025 e 2026)
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Moreninhas: 2 títulos (2008 e 2018)