O Palmeiras estreia na Copa Libertadores Feminina nesta quinta-feira, 15, às 21h (de Brasília), diante do Universitario, do Peru, em Quito, no Equador. A equipe alviverde inicia a busca pelo bicampeonato continental enfrentando dois desafios imediatos: a ausência da goleira titular Kate Tapia, suspensa pela diretoria, e o desgaste físico de atletas que defenderam suas respectivas seleções nacionais na última Data Fifa.

Viagem antecipada e versões conflitantes nos bastidores

O desfalque no gol foi confirmado após a punição disciplinar aplicada a Kate Tapia. O clube havia liberado a jogadora para viajar à Colômbia com o objetivo de acompanhar questões de saúde de seu pai. De acordo com o Palmeiras, no entanto, a atleta antecipou o embarque sem consentimento prévio, ausentando-se das atividades de preparação e do amistoso diante da Ferroviária, disputado em 3 de outubro. Em comunicado, a diretoria anunciou o corte definitivo da colombiana da lista da Libertadores, mantendo seu contrato ativo até o encerramento do ano.

Nas redes sociais, Tapia afirmou passar por um período de forte sobrecarga emocional por motivos familiares e declarou ter comunicado à direção esportiva a intenção de adiantar o voo em um dia, para estar com os parentes antes de sua apresentação à seleção colombiana. A goleira manifestou discordância sobre o tratamento do caso e lamentou ter recebido a notificação de corte por mensagem em aplicativo coletivo, sem diálogo presencial prévio, reiterando seu respeito ao clube e ao elenco.

A disputa pela meta em Quito

Sem a titular da temporada, a comissão técnica precisará definir quem assume o gol palmeirense na altitude equatoriana entre as opções inscritas:

Natascha Honegger: Mais experiente da posição, voltou a atuar após mais de um ano afastada por lesão e desponta como favorita à titularidade.

Ravena: Ganhou sequência de jogos no Campeonato Paulista e na semifinal da Brasil Ladies Cup.

Tainá Borges: Inscrita como suplente oficial da delegação.

Desgaste de seleções e lista com 22 inscritas

A técnica Rosana Augusto relacionou 22 jogadoras para o torneio continental, fechando um ciclo preparatório que contou com três amistosos em São Paulo — duas partidas diante do Red Bull Bragantino e uma contra a Ferroviária.

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Além da baixa na meta, a comissão avalia a condição física de atletas convocadas por diferentes países. Pelo Brasil, Bia Zaneratto, Taina Maranhão e Raissa Bahia atuaram na Data Fifa. O elenco também teve Joselyn Espinales (Equador), Ana Guzmán (Colômbia) e Melanie Chirinos (Venezuela) a serviço de suas seleções, o que pode forçar alterações na escalação inicial para a primeira rodada.

A delegação já realiza os últimos ajustes em Quito, priorizando a adaptação aos cerca de 2.850 metros de altitude da capital equatoriana — em contraste com a rotina de treinos em Vinhedo (SP) — para largar com três pontos no Grupo B.

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