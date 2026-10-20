O Corinthians assegurou vaga antecipada nas quartas de final da CONMEBOL Libertadores Feminina neste domingo, 18, ao golear o Caracas por 7 a 0 e manter os 100% de aproveitamento contra equipes venezuelanas na história recente da modalidade. O passeio em campo contou com tentos de Duda Sampaio (duas vezes), Andressa Alves, Jaqueline, Paola García, Gabi Zanotti e Gisela Robledo, resultado que também sacramentou a eliminação do time adversário do torneio continental.

Tradição de placares elásticos contra a Venezuela

A invencibilidade das Brabas diante de adversários do país vizinho vem acompanhada de marcas expressivas no ataque. Antes do triunfo elástico sobre o Caracas, o último encontro havia ocorrido na edição de 2024, quando as corinthianas aplicaram 8 a 0 no Adiffem, em Assunção, no Paraguai — jogo marcado por hat-trick de Eudimilla e dobradinha de Gabi Zanotti a caminho do pentacampeonato continental.

Embora Caracas e Corinthians tenham integrado a edição de 2023, ano em que o Alvinegro ergueu o troféu ao bater o Palmeiras na decisão, os clubes não chegaram a se enfrentar diretamente na oportunidade devido à queda precoce das venezuelanas na primeira fase.

Duelo direto pela liderança em Quito

Com a classificação matemática garantida na chave, o Timão agora foca na disputa pelo topo da tabela do Grupo A. O elenco alvinegro volta aos gramados na próxima quarta-feira, 21, às 17h (horário de Brasília), contra o Santa Fe, da Colômbia, no Estádio Banco de Guayaquil, em Quito, para definir quem avança no primeiro lugar da chave.