Na tarde desta terça-feira, 6, a Suíça confirmou seu favoritismo e venceu a Macedônia do Norte por 3 a 0 na Swissporarena, em Lucerne.

Em partida válida pela quarta rodada do Grupo A da Liga B da Nations League, os donos da casa ditaram o ritmo do confronto, refletindo a disparidade entre as equipes na tabela de classificação.

Controle suíço e vantagem antes do intervalo

Armadas com a mesma formação tática inicial (4-2-3-1), as duas seleções apresentaram posturas completamente distintas em campo. A Suíça tomou a iniciativa, terminando o jogo com 58% de posse de bola e um volume ofensivo expressivo de 20 finalizações contra apenas três dos visitantes.

A pressão mandante surtiu efeito na reta final da primeira etapa. Aos 43 minutos do primeiro tempo, Fabian Rieder balançou as redes e abriu o placar. Antes disso, aos 37 minutos, Agon Elezi havia recebido o único cartão amarelo de toda a partida para o lado da Macedônia do Norte.

Substituição certeira e brilho de Ndoye

Na volta para o segundo tempo, o técnico Murat Yakin promoveu alterações na equipe suíça, incluindo a entrada de Johan Manzambi no lugar de Djibril Sow.

A mudança se provou efetiva aos 73 minutos, quando Manzambi ampliou a vantagem após assistência de Dan Ndoye. Pouco depois, aos 81 minutos, o próprio Dan Ndoye marcou o terceiro gol, consolidando a vitória.

O domínio foi tamanho que o goleiro suíço Y. Mvogo não precisou fazer nenhuma defesa, já que a Macedônia do Norte não acertou nenhuma finalização no alvo. Do outro lado, o volume ofensivo da Suíça exigiu quatro defesas do goleiro S. Dimitrievski para evitar um placar ainda mais elástico.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, a Suíça, que já vinha de uma sequência de três vitórias, chega a 12 pontos em quatro jogos disputados no Grupo A da Liga B. Já a Macedônia do Norte amarga sua quarta derrota consecutiva e segue com zero pontos na competição.

As duas seleções voltam a campo no dia 13 de novembro: a Suíça visita a Eslovênia, enquanto a Macedônia do Norte joga fora de casa contra a Escócia. Na rodada seguinte, na segunda-feira, 16/11, os suíços recebem a Escócia, e os macedônios atuam como mandantes diante da Eslovênia.