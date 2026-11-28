O Strasbourg confirmou sua superioridade técnica e estatística para vencer o Le Havre por 3 a 1 neste sábado, 28, no estádio Océane. Em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Francês 2026/27, os visitantes controlaram as ações desde o apito inicial, souberam aproveitar a vantagem numérica no segundo tempo e garantiram os três pontos, aprofundando a crise dos donos da casa na competição.

Controle visitante e vantagem precoce

A postura tática do Strasbourg, comandado por Vítor Matos no esquema 4-2-3-1, ditou o ritmo do confronto. A equipe visitante terminou o jogo com 65% de posse de bola e um impressionante volume ofensivo, registrando 24 finalizações totais contra apenas 10 do adversário.

A superioridade se transformou em vantagem no placar logo aos sete minutos do primeiro tempo, quando Conrad Harder balançou as redes. O Le Havre, armado no 4-4-2 pelo técnico Ismaël, encontrou dificuldades para responder e foi para o intervalo em desvantagem.

Expulsão e consolidação da vitória

O cenário, que já era desfavorável para o Le Havre, piorou logo no início da etapa final. Aos três minutos, a arbitragem foi ao monitor do VAR e o cartão aplicado foi alterado, resultando na expulsão de Mbwana Ally Samatta com vermelho direto, deixando os donos da casa com um jogador a menos.

O Strasbourg capitalizou a superioridade numérica aos 13 minutos, quando Sebastian Nanasi ampliou o marcador após assistência de Gessime Yassine.

Com o controle da partida e 14 finalizações no alvo ao longo dos 90 minutos, o Strasbourg chegou ao terceiro gol na reta final. Aos 43 minutos, Samir El-Mourabet marcou o seu, aproveitando passe de Samuel Amo-Ameyaw, que havia saído do banco de reservas pouco antes.

Desconto no fim e situação na tabela

No apagar das luzes, aos 45 minutos do segundo tempo, o Le Havre conseguiu descontar com Sota Nakamura, que também entrou na etapa final e recebeu assistência de Ayumu Seko. O gol, no entanto, não mudou o panorama da equipe na tabela.

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Com o resultado, o Strasbourg está na 14ª colocação, agora com 13 pontos. Já o Le Havre amarga a 18ª posição com apenas dois pontos somados e um balanço de cinco derrotas nos últimos cinco jogos pelo campeonato.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, 5, pelo Campeonato Francês: o Le Havre visita o Lens, enquanto o Strasbourg recebe o Lorient.