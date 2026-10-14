O ex-atacante Wayne Rooney expressou forte descontentamento com a postura de seu ex-companheiro de Manchester United, Cristiano Ronaldo, de 41 anos. Em entrevista ao podcast Stick to United, o inglês reprovou a saída do atacante da concentração da seleção portuguesa após atritos com o técnico Jorge Jesus.

“Minha opinião sobre Cristiano Ronaldo é simplesmente: ‘Por quê?’ Foi no mesmo dia em que Messi estava se despedindo da Argentina, e ele sair da seleção portuguesa daquela forma e depois publicar aquele comunicado… Foi errado em todos os sentidos”, iniciou Rooney.

“Isso chega para todo jogador. Você precisa encerrar sua trajetória pela seleção e, infelizmente, ele não está lidando bem com isso. É incômodo de assistir. Você não pode dizer a um treinador o que ele tem que falar. Isso ultrapassa tudo o que já vi”, complementou.

Rooney e Cristiano Ronaldo no United

Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo jogaram lado a lado no Manchester United entre 2004 e 2009, durante o auge da era Sir Alex Ferguson. Por lá, ambos conquistaram juntos três Premier League e uma Champions League.