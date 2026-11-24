O Al-Nassr conquistou uma vitória importante por 2 a 1 diante do Al-Sadd, do Catar, em confronto válido pela quinta rodada da fase da liga da Champions League da Ásia. A partida foi marcada por mais um gol de Cristiano Ronaldo, agora a 13 do milésimo, e por uma pintura de bicicleta do também português João Félix.

Ronaldo abriu o placar aos 13 minutos da etapa inicial ao converter uma cobrança de pênalti que ele mesmo sofreu. Com essa finalização, o camisa 7 alcançou a marca de 987 gols ao longo de sua trajetória profissional.

Mesmo atuando fora de seus domínios, o Al-Sadd buscou a igualdade com Mohammed Waad, que aproveitou passe de Akram Afif para finalizar com sucesso. Contudo, antes do intervalo, o próprio Waad recebeu o cartão vermelho direto após intervenção do VAR devido a um incidente com Nawaf Boushal, o que deixou a equipe catari com dez jogadores.

Com vantagem numérica na etapa final, os mandantes aumentaram o volume de jogo no ataque. Aos sete minutos do segundo tempo, após uma bola rebatida na entrada da grande área proveniente de uma jogada de Ângelo, João Félix acertou uma bicicleta acrobática para anotar o segundo gol do time da casa.

A vantagem de 2 a 1 persistiu até o apito final, confirmando três pontos essenciais para o elenco saudita, que chegou a nove em quatro partidas pela competição continental.