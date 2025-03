Real Madrid é condenado pela UEFA

A Uefa emitiu uma condenação ao Real Madrid devido a cantos ofensivos proferidos por seus torcedores contra Pep Guardiola durante uma partida da Liga dos Campeões contra o Manchester City. O jogo, que terminou com uma vitória de 3 a 1 para o Real Madrid, garantiu a classificação do time para as oitavas de final da competição.

Inicialmente, a condenação previa o fechamento de um setor do estádio Santiago Bernabéu. No entanto, essa medida não será aplicada de imediato, sendo considerada uma advertência. Caso a decisão fosse efetivada, pelo menos 500 lugares do estádio precisariam ser bloqueados no próximo jogo do Real Madrid em competições da Uefa.

Qual é a punição imposta pela Uefa?

A punição original incluía o fechamento de parte do estádio, mas foi suspensa pelo Comitê de Apelação da Uefa. A sanção só será aplicada se houver novos incidentes semelhantes no estádio durante um período de duas temporadas. Além disso, o Real Madrid foi multado em 30 mil euros, aproximadamente 180 mil reais.

O que motivou a condenação?

Os cantos ofensivos foram direcionados a Pep Guardiola, ex-treinador do Barcelona, que é um dos principais rivais do Real Madrid. De acordo com o jornal espanhol “Marca”, os cânticos insinuavam que Guardiola estaria magro devido ao uso de drogas, uma acusação grave e ofensiva.

Quais são as implicações para o Real Madrid?

Embora a punição de fechamento parcial do estádio tenha sido suspensa, o Real Madrid deve estar atento para evitar novos incidentes, pois a sanção poderá ser aplicada caso ocorram novos episódios. Além disso, a multa financeira imposta pela Uefa representa um impacto econômico para o clube.

Como o Real Madrid pode evitar futuras sanções?

Para evitar futuras sanções, o Real Madrid precisa implementar medidas eficazes para controlar o comportamento de seus torcedores durante as partidas. Isso pode incluir campanhas de conscientização, aumento da segurança no estádio e colaboração com a Uefa para garantir que os jogos ocorram em um ambiente respeitoso e seguro.