Em partida disputada neste domingo, 4, no estádio do Dragão, no Porto, Portugal superou a Noruega de virada por 2 a 1, em duelo válido pela quarta rodada da Uefa Nations League 2026/27. A equipe comandada por Jorge Jesus saiu atrás no placar, mas impôs seu volume de jogo para garantir a quarta vitória consecutiva na competição, mantendo o aproveitamento perfeito no Grupo D da Liga A.

Susto norueguês e resposta imediata

O confronto começou com Portugal controlando a posse de bola, terminando a partida com 59% contra 41% dos visitantes. No entanto, quem abriu o placar foi a Noruega. Aos 36 minutos do primeiro tempo, Kristoffer Ajer balançou as redes após assistência de Martin Odegaard.

A vantagem norueguesa durou pouco. Apenas dois minutos depois, aos 38 minutos do primeiro tempo, João Cancelo, que já havia recebido cartão amarelo no início do jogo, marcou o gol de empate para os donos da casa, aproveitando passe de Nuno Mendes.

Virada portuguesa e expulsão na reta final

Na etapa final, Portugal continuou no ataque e acumulou 20 finalizações totais ao longo do jogo, obrigando o goleiro E. Selvik a fazer cinco defesas. A insistência deu resultado aos 79 minutos, quando Gonçalo Ramos marcou o gol da virada portuguesa, com assistência de Joao Felix.

Na reta final, aos 86 minutos, Francisco Conceicao recebeu cartão amarelo e, no mesmo minuto, foi expulso com vermelho direto, deixando Portugal com um a menos. Bruno Fernandes ainda foi advertido com amarelo aos 88 minutos, fechando a conta de três amarelos e um vermelho direto para os mandantes, mas a equipe da casa segurou o resultado.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, Portugal chega a 12 pontos em quatro jogos, consolidando sua excelente fase após entrar na rodada como líder do grupo. Já a Noruega, que vinha de duas derrotas e uma vitória nos últimos três jogos, permanece com três pontos.

As duas seleções voltam a campo em 14 de novembro, pela Nations League. Portugal recebe a Dinamarca, enquanto a Noruega joga em casa contra o País de Gales.