A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar e determinou a suspensão preventiva de Cristiano Ronaldo. A decisão foi publicada em um comunicado oficial da entidade.

Como ocorreu a punição imposta pela federação

A FPF oficializou uma suspensão preventiva não automática, que se soma à medida cautelar prevista nos regulamentos disciplinares. Diante da gravidade da situação, o caso recebeu tramitação de caráter urgente pelos órgãos da federação.

Com a decisão, o capitão de 41 anos fica afastado das atividades oficiais da seleção portuguesa até que o tribunal disciplinar conclua o julgamento do ocorrido.

Veja o comunicado da FPF

“Instauração de processo disciplinar a Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, por deliberação da Secção Não Profissional, de 09 de outubro de 2026, tendo por objeto o apuramento de eventual relevância disciplinar dos factos participados no dia 07 de outubro de 2026. Sem prejuízo da suspensão preventiva automática a que esteve sujeito até à data da instauração, foi determinada a suspensão preventiva não automática do jogador e atribuída natureza urgente ao processo. O processo foi enviado, no dia 10 de outubro de 2026, à Comissão de Instrução Disciplinar da FPF, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução”.

Qual foi o motivo do atrito com a comissão técnica

O episódio que motivou a sanção aconteceu em Copenhague, onde a delegação se preparava para enfrentar a Dinamarca pela Liga das Nações. Cristiano Ronaldo decidiu deixar o hotel e abandonar a concentração antes da partida.

O conflito teve origem em discordâncias sobre a minutagem do atleta em campo. O atacante argumentou publicamente que havia um planejamento com o técnico Jorge Jesus para o controle de desgaste muscular, mas a divergência com as decisões tomadas nos jogos anteriores desgastou a relação interna.

O que o jogador declarou após o afastamento

Após deixar o grupo, o jogador se manifestou em suas redes sociais para pedir desculpas aos torcedores pela ausência no compromisso da equipe. No comunicado, expôs insatisfação com a condução dos trabalhos por parte da comissão técnica.

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Apesar das críticas direcionadas ao treinador, o atleta destacou que aceitará e cumprirá integralmente as sanções definidas pela federação, mantendo aberta a possibilidade de retorno à equipe nacional no futuro.