A premiação da Bola de Ouro, organizada pela revista France Football, condecora anualmente os maiores nomes do futebol internacional. Ao longo das últimas décadas, jogadores históricos passaram pelo auge técnico, mas sem erguer o cobiçado troféu.

Entre eles, o atacante Neymar desponta com frequência em levantamentos da imprensa mundial como um dos grandes talentos a figurar fora do topo do pódio.

O ex-diretor da France Football, Pascal Ferré, disse nesta quarta-feira, 7, que houve uma tentativa de aliciamento e suborno durante uma das edições do prêmio.

Como foi a trajetória de Neymar nas votações?

O brasileiro acumulou diversas indicações ao prêmio desde o início da carreira profissional. Sua primeira aparição na lista de finalistas ocorreu ainda em 2011, quando ainda defendia o Santos e já chamava a atenção dos gigantes europeus.

Neymar atingiu suas melhores colocações na votação principal em duas edições: 2015 e 2017, terminando na terceira posição geral. Nesses períodos, o atacante brilhava com a camisa do Barcelona e iniciava sua trajetória pelo Paris Saint-Germain, consolidando status de protagonista do futebol europeu.

Quais fatores pesaram contra a conquista do troféu?

Diferentes fatores convergiram para afastar o camisa 10 da conquista individual máxima ao longo da carreira:

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