O Panathinaikos venceu o Borac Banja Luka por 2 a 1 na tarde desta quinta-feira, 15, no Spiros Louis Olympic Stadium, em Atenas.

A partida foi válida pela primeira rodada da Conference League. Os donos da casa impuseram um forte volume ofensivo desde os minutos iniciais e garantiram o resultado positivo na competição continental.

Pressão grega e pênaltis no primeiro tempo

As duas equipes entraram em campo dispostas no esquema 4-2-3-1, mas os números da partida mostraram um cenário de controle do Panathinaikos, que terminou o jogo com 62% de posse de bola e 28 finalizações no total, contra apenas quatro dos visitantes.

Logo aos 6 minutos do primeiro tempo, o time grego teve a chance de abrir o placar em uma cobrança de pênalti, mas V. Taborda desperdiçou. No mesmo minuto, S. Herrera, do Borac Banja Luka, recebeu cartão amarelo.

A equipe mandante não demorou a ter uma nova oportunidade. Aos 10 minutos, outro pênalti foi assinalado a favor do Panathinaikos. Desta vez, C. Dessers foi para a cobrança e converteu, marcando o primeiro gol do jogo.

O primeiro tempo seguiu com o Borac Banja Luka cometendo faltas para tentar frear o adversário, resultando em mais dois cartões amarelos para a equipe visitante antes do intervalo, aplicados a B. Meijers aos 10 minutos e A. Hiros aos 29. O Panathinaikos não recebeu nenhum cartão durante toda a partida.

Vantagem ampliada e resposta visitante

No segundo tempo, o Panathinaikos continuou ditando o ritmo e chegou ao segundo gol aos 70 minutos. K. Kangwa balançou as redes após receber assistência de S. Andino. O Borac Banja Luka, que não teve nenhum escanteio a seu favor durante os 90 minutos contra 10 dos mandantes, conseguiu descontar na reta final. Aos 80 minutos, M. Jojic marcou para os visitantes, com passe de L. Juricic.

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O resultado serve como balanço para o momento das equipes em seus últimos cinco compromissos: o Panathinaikos soma duas vitórias e três empates, enquanto o Borac Banja Luka acumula três vitórias, um empate e uma derrota no mesmo recorte.

As duas equipes voltam a campo na próxima quinta-feira, 22 de outubro, pela sequência da Conference League. O Panathinaikos viaja para enfrentar o Kairat Almaty, enquanto o Borac Banja Luka joga em casa contra o KuPS.