O Olympique de Marseille venceu o Troyes por 2 a 0 na tarde deste domingo, 11, no Stade de l’Aube, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Francês 2026/27. Os gols da vitória foram marcados por Amine Harit e Himad Abdelli, ambos no segundo tempo. O resultado traz alívio para os visitantes, que somam agora duas vitórias nos últimos cinco jogos na competição.

Posse de bola e eficiência no segundo tempo

O confronto colocou frente a frente duas equipes montadas no esquema 4-2-3-1. Os números da partida mostram um contraste na forma de atuar: enquanto o Olympique de Marseille. controlou a posse de bola com 63%, o Troyes arriscou mais, terminando o jogo com 15 finalizações contra apenas quatro dos visitantes.

O primeiro tempo, no entanto, terminou sem gols, com registros apenas de cartões amarelos para Lucas Maronnier, do Troyes, aos 22 minutos, e Angel Gomes, do Olympique, aos 45.

A rede balançou logo no início da etapa final. Aos cinco minutos do segundo tempo, Amine Harit abriu o placar para o Olympique de Marseille, contando com assistência de Emerson Palmieri. Após o gol, os dois treinadores promoveram diversas substituições. O Troyes tentou reagir e acumulou cartões amarelos na reta final com Dermane Karim, Antoine Mille e o goleiro Patrick Beach.

Já nos acréscimos, aos 53 minutos do segundo tempo, Himad Abdelli converteu um pênalti para fechar o placar em 2 a 0.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com a vitória, o Olympique de Marseille chega a seis pontos e ocupa agora a 13ª colocação na tabela. Já o Troyes permanece com quatro pontos e amarga a 17ª posição, registrando a terceira derrota nos últimos cinco jogos.

O Olympique de Marseille volta a campo nesta quinta-feira, 15 para enfrentar o Olympiacos, pela Uefa Europa League 2026/27. O Troyes, por sua vez, joga no sábado, 17, contra o Lens, em compromisso válido pelo Campeonato Francês.