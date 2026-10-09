O desempenho recente de Michael Olise na Bundesliga e na seleção francesa chamou a atenção no mercado europeu. Segundo a Sky Sports Alemanha, as atuações do ponta colocaram o atleta na mira do Real Madrid. Para renovar com o Bayern, porém, Olise exige uma cláusula de rescisão em torno de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,1 bilhão).

De acordo com a apuração, o Bayern deseja renovar o contrato de Olise até 2032. O novo vínculo prevê vencimentos anuais superiores a 25 milhões de euros (cerca de R$ 139,6 milhões). Atualmente, Olise recebe 14 milhões de euros (cerca de R$ 78,2 milhões).

Caso as bases sejam confirmadas, Olise passará a figurar entre os maiores salários do elenco. O francês irá superar os valores recebidos por jogadores como Harry Kane (25 milhões de euros), Jamal Musiala (22,8 milhões de euros) e Joshua Kimmich (20 milhões de euros).