A Espanha manteve sua campanha perfeita na Nations League ao vencer a Croácia de virada por 2 a 1 nesta terça-feira, 6, no Stadion Poljud, em Split.

Em duelo válido pela quarta rodada da fase de grupos (Liga A – Grupo C), os donos da casa saíram na frente com Ivan Perišić, mas viram o cenário mudar no segundo tempo. Mikel Merino, que saiu do banco de reservas, marcou duas vezes para garantir o triunfo espanhol, facilitado pela expulsão direta do próprio Perišić na reta final da partida.

Vantagem croata e controle da posse

Apesar de a seleção espanhola comandada por Luis de la Fuente ter dominado amplamente a posse de bola, registrando 72% e trocando 774 passes contra apenas 296 dos adversários, foi a equipe de S.

Bilić quem abriu o placar. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Ivan Perišić balançou as redes.

A Croácia conseguiu ser mais perigosa em suas investidas, terminando o jogo com cinco finalizações no gol contra três da Espanha, o que obrigou o goleiro Unai Simón a trabalhar e registrar quatro defesas na partida.

A estrela de Merino e a expulsão decisiva

O rumo do confronto mudou a partir do intervalo, quando Mikel Merino entrou na vaga de Alejandro Baena Rodríguez. Aos 16 minutos do segundo tempo, Merino marcou o gol de empate após assistência de Daniel Olmo Carvajal.

O jogo seguiu disputado até que, aos 34 minutos, Ivan Perišić recebeu cartão vermelho direto, deixando a Croácia com um jogador a menos.

Com a vantagem numérica, a Espanha chegou à virada aos 43 minutos: Martín Zubimendi, que também havia entrado na etapa final, deu o passe para Merino anotar o seu segundo gol no jogo e selar o placar de 2 a 1.

Situação no grupo e próximos compromissos

Com o resultado, a Espanha chega a 12 pontos em quatro jogos, consolidando sua liderança e a sequência de vitórias na competição. Já a Croácia, que vinha de um balanço de uma vitória e duas derrotas nos últimos três jogos, permanece com três pontos na tabela.

As duas seleções voltam a campo na próxima quinta-feira, 12 de novembro, pela Liga das Nações: a Croácia visita a Inglaterra, enquanto a Espanha joga fora de casa contra a República Tcheca.