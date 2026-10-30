O treinador do Barcelona, Hansi Flick, elogiou publicamente a postura e a dedicação de Lamine Yamal após os desdobramentos da cerimônia do Ballon d’Or. O comandante valorizou a serenidade apresentada pelo jovem atacante nas atividades diárias da equipe.

Como o treinador avaliou a resposta de Yamal?

Flick enfatizou que o comportamento do jovem atacante nos treinamentos recentes reflete uma mentalidade competitiva sólida, essencial para o desenvolvimento de atletas de elite no futebol mundial.

“Estou muito orgulhoso dele porque ele reagiu muito bem. Também vejo nos treinos que ele está muito concentrado. É assim que os campeões reagem”, afirmou o técnico do Barcelona, em entrevista coletiva.

O que disse Flick sobre a disputa do prêmio?

Durante a conversa com a imprensa, o técnico alemão também abordou o nível de competitividade das premiações individuais europeias, apontando os méritos de outros concorrentes de destaque na temporada.

“No fim das contas, Kane também merecia ganhar”, declarou Flick, ao comentar o equilíbrio entre os atletas reconhecidos internacionalmente.