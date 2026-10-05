Montenegro e Armênia empataram por 0 a 0 nesta segunda-feira (05), em partida válida pela quarta rodada da Liga C (Grupo B) da UEFA Nations League 2026/27. O confronto foi marcado pelo controle da posse de bola da equipe montenegrina, que parou na boa atuação do goleiro adversário e terminou a partida com um jogador a menos após intervenção do árbitro de vídeo na reta final.

Domínio territorial e defesas de Beglaryan

A equipe de Montenegro, comandada pelo técnico Mirko Vucinić em um esquema 4-3-3, ditou o ritmo do jogo desde o início. O time terminou a partida com 66% de posse de bola e trocou 597 passes, contra apenas 325 da Armênia. Apesar do volume de jogo, a seleção montenegrina esbarrou na segurança do goleiro A. Beglaryan. Das oito finalizações totais de Montenegro, cinco foram na direção do gol, exigindo cinco defesas do arqueiro armênio.

Do outro lado, a Armênia, armada por E. Melikyan no 4-2-3-1, apostou em saídas rápidas. Os visitantes chegaram a finalizar mais vezes no total (nove arremates), mas faltou pontaria: apenas duas bolas foram no alvo, ambas defendidas pelo goleiro B. Popović.

VAR entra em ação e Loncar é expulso

O segundo tempo foi marcado por diversas substituições de ambos os lados na tentativa de alterar o placar. No entanto, o lance de maior impacto ocorreu nos minutos finais. Aos 40 minutos do segundo tempo, o VAR entrou em ação para revisar um lance. Após a checagem, o cartão foi alterado e Stefan Loncar recebeu o cartão vermelho direto aos 41 minutos, deixando Montenegro com dez em campo. Loncar havia entrado na partida aos 17 minutos da etapa final, na vaga de Marko Janković.

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Cenário no Grupo B e próximos compromissos

Com o resultado, Montenegro, que vinha de uma sequência de três vitórias e liderava a chave com 9 pontos, passa a somar 10 pontos em quatro jogos. Já a Armênia, que acumulava duas derrotas e uma vitória nos últimos três compromissos, era a terceira colocada com 3 pontos e agora chega a 4 pontos na tabela.

As duas seleções voltam a campo pela UEFA Nations League na quinta-feira, 12/11. Montenegro recebe a Letônia, enquanto a Armênia joga em casa contra o Chipre.