O Milan intensificou os contatos nos últimos dias e caminha para fechar a renovação de contrato do jovem atacante Alphadjo Cisse. As tratativas entre a diretoria rossonera e o estafe do atleta registraram avanços decisivos e criaram forte otimismo por um desfecho positivo em breve. A informação é do portal italiano Tuttomercatoweb.

A negociação tem como objetivo ampliar a permanência do atleta de 20 anos até a metade de 2031, somando mais um ano ao vínculo vigente, que termina no meio de 2030.

As conversas preveem uma valorização salarial em relação ao contrato anterior, além de bônus por metas esportivas alcançadas em campo pelo clube italiano, segundo a apuração.

Qual é o rendimento de Cisse no futebol italiano?

Cisse despontou como um dos principais nomes da equipe sob o comando do técnico Ruben Amorim. O atacante voltou a balançar as redes na vitória por 5 a 1 diante do Frosinone, em partida válida pela Serie A, atingindo a marca de nove gols na temporada.

A regularidade e a eficiência ofensiva chamaram a atenção de equipes da Premier League, cenário que motivou a cúpula do Milan a acelerar as tratativas para assegurar a blindagem de sua promessa.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google

Números de Cisse pelo Milan