O AZ Alkmaar conquistou sua primeira vitória na Europa League ao superar o H. Beer Sheva por 2 a 1, nesta quinta-feira, 15, no AFAS Stadion.

Após um primeiro tempo sem gols, a partida foi decidida na etapa final, com destaque para Mexx Meerdink, que saiu do banco de reservas para garantir o triunfo em cobrança de pênalti.

Controle holandês e gols no segundo tempo

O confronto teve o AZ Alkmaar ditando o ritmo através da posse de bola, que terminou em 58% a favor dos donos da casa, além de um volume ofensivo superior, com 14 finalizações contra cinco dos visitantes.

Apesar dos números, o placar só foi inaugurado aos 4 minutos do segundo tempo, quando Peer Koopmeiners marcou após assistência de Valdemar Byskov Andreasen.

A resposta do H. Beer Sheva foi rápida: aos 10 minutos da etapa complementar, Forson Amankwah balançou as redes com passe de zahi ahmed, igualando o marcador.

VAR entra em ação e substituição define o jogo

O lance capital da partida ocorreu aos 30 minutos do segundo tempo, quando o VAR confirmou um pênalti a favor do AZ Alkmaar. Imediatamente após a revisão, aos 31 minutos, o técnico L. Echteld promoveu a entrada de Mexx Meerdink no lugar de Bendegúz Kovács.

Aos 32 minutos, Meerdink assumiu a cobrança e converteu, definindo o 2 a 1. O duelo também foi marcado por muitas paralisações, com 31 faltas no total e oito cartões amarelos distribuídos: quatro para o AZ Alkmaar e quatro para o H. Beer Sheva.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o AZ Alkmaar, que vinha de derrota e ocupava a 26ª posição na classificação, chega aos três pontos em dois jogos no torneio. Já o H. Beer Sheva, que era o 20º colocado antes da bola rolar, permanece com um ponto ganho.

As duas equipes voltam a campo pela competição na próxima quinta-feira, 22 de outubro. O AZ Alkmaar enfrenta o Ararat-Armenia, enquanto o H. Beer Sheva encara o Union Saint-Gilloise.