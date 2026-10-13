Um extenso relatório de 250 páginas divulgado nesta terça-feira, 13, pelo Regulador Independente do Futebol britânico (IFR) expôs um cenário de extrema vulnerabilidade financeira no esporte profissional da Inglaterra. Intitulado “State of the Game” e repercutido pela imprensa internacional, incluindo o local The Guardian, o documento oficial aponta que 94% dos 116 clubes das cinco primeiras divisões masculinas registraram prejuízo na temporada 2025/26, a despeito de o setor movimentar uma receita recorde de 9 bilhões de libras.

De acordo com o levantamento do IFR, o equilíbrio econômico das agremiações tornou-se insustentável sem injeções periódicas de capital externo. O estudo revela que 32 equipes — quase um terço do total avaliado — não sobreviveriam mais de 30 dias caso seus respectivos donos suspendessem os repasses de caixa, enquanto dois terços sucumbiriam em menos de 90 dias. O presidente do órgão, David Kogan, destacou que 17 instituições continuariam deficitárias mesmo se todo o elenco atuasse sem receber salários, devido ao peso excessivo de seus custos operacionais não esportivos.

Insolvência técnica e disparidade financeira

A fragilidade atinge de maneira desproporcional as divisões inferiores. O relatório estima que mais de 60% dos clubes da English Football League (EFL) e da National League estejam tecnicamente insolventes, quadro que também alcança 20% das equipes da Premier League. A corrida inflacionária por promoções de divisão e os elevados compromissos em negociações de atletas elevaram a dívida líquida em transferências a 3,4 bilhões de libras, impulsionando a dívida consolidada do futebol inglês para uma projeção superior a 5 bilhões de libras até o encerramento da temporada.

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Pressão por teto de gastos e nova partilha

Como resposta à escalada de endividamento, o regulador britânico recomendou a introdução urgente de limites de custos mais rígidos, regras aprimoradas de governança e a conclusão de um novo acordo de distribuição de receitas entre a Premier League e as divisões inferiores.

Atualmente, a receita média de um time da elite chega a ser quase nove vezes maior que a de um competidor da Championship. O documento abre agora uma consulta pública de oito semanas para consolidar as medidas que servirão de base para a intervenção do novo órgão.