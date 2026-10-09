O Real Madrid iniciou contatos preliminares para consultar a situação do meio-campista Scott McTominay, que defende o Napoli. O clube espanhol procurou a diretoria da equipe italiana para entender as condições de uma eventual negociação e também estabeleceu diálogo com os empresários do jogador.

Como estão os contatos pela transferência?

A sondagem do clube merengue ainda está em estágio de consulta. O objetivo da diretoria espanhola foi mapear os valores exigidos pelo Napoli e a viabilidade financeira da operação antes de formalizar uma proposta oficial.

O atleta escocês vive bom momento no futebol italiano, onde se firmou rapidamente como peça fundamental do meio-campo napolitano desde sua saída do futebol inglês.

Qual a ligação com José Mourinho?

A trajetória de McTominay ganhou grande projeção no período em que atuou sob o comando de José Mourinho no Manchester United. O treinador português foi o responsável por consolidar o meio-campista na equipe principal, construindo uma relação de respeito mútuo que permanece até hoje.

Em entrevista, o próprio atleta escocês comentou sobre essa proximidade e deixou o cenário em aberto para o futuro no Real Madrid: “Se Mourinho me ligasse, pensaria no assunto”.