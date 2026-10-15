O Lugano venceu o FK Crvena Zvezda por 3 a 2 na tarde desta quinta-feira, 15, na AIL Arena, em partida válida pela primeira rodada da Conference League.

Em um confronto onde os visitantes controlaram a maior parte da posse de bola, os donos da casa mostraram poder de reação para reverter o placar adverso com dois gols marcados nos últimos dez minutos do tempo regulamentar.

Vantagem inicial e resposta rápida

Postado em uma formação 3-4-2-1, o FC Lugano conseguiu abrir o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, quando A. Ajeti balançou as redes após assistência de R. Steffen. No entanto, o FK Crvena Zvezda, que atuou no esquema 5-4-1 e terminou o jogo com 60% de posse de bola, não demorou a responder.

Aos 32 minutos, T. Elsnik marcou o gol de empate, aproveitando o passe de M. Gashtarov. O primeiro tempo terminou empatado, refletindo a disputa em campo, apesar do maior volume ofensivo geral dos visitantes, que somaram 18 finalizações contra 15 da equipe local ao longo do jogo.

Virada visitante e trocas decisivas

Na volta para a segunda etapa, o jogo seguiu disputado e o FK Crvena Zvezda conseguiu passar à frente no placar. Aos 67 minutos, R. Krunic marcou o segundo gol da equipe visitante.

A jogada teve participação direta do banco de reservas, já que a assistência foi dada por M. Cham, que havia entrado em campo apenas três minutos antes, na vaga de T. Handel.

Reação e vitória na reta final

Atrás no placar, o FC Lugano precisou buscar alternativas e também encontrou soluções entre os suplentes. D. Moncada, que substituiu B. Karimov aos 73 minutos, foi o responsável por igualar o marcador aos 84 minutos, recebendo assistência de Y. Cimignani.

O momento decisivo veio logo depois: aos 89 minutos, A. Grgic converteu uma cobrança de pênalti, selando a vitória por 3 a 2. O resultado reflete o bom retrospecto recente do FC Lugano, que soma três vitórias e dois empates em seus últimos cinco compromissos.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o revés, o FK Crvena Zvezda permanece com zero ponto na fase de pontos corridos da competição. As duas equipes voltam a campo na próxima quinta-feira, 22, pela Conference. O FC Lugano enfrenta o Getafe, enquanto o FK Crvena Zvezda joga contra o Copenhagen.