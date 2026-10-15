Egnatia Rrogozhinë e Midtjylland ficaram no empate por 1 a 1 nesta quinta-feira, 15, no estádio Air Albania, em Tirana, em partida válida pela primeira rodada da Conference League.

Os gols saíram na etapa inicial, com I. Gruda abrindo o placar para os donos da casa e Cho Gue-Sung igualando para os visitantes. O resultado interrompe uma sequência de quatro vitórias da equipe dinamarquesa em seus compromissos recentes.

Gols rápidos e intervenção do VAR

O confronto começou com as equipes buscando o ataque, o que se refletiu no equilíbrio das finalizações no alvo, com cinco para cada lado ao longo dos 90 minutos.

Aos 26 minutos do primeiro tempo, o Egnatia Rrogozhinë inaugurou o marcador quando I. Gruda balançou as redes após assistência de A. Kryeziu. A resposta do FC Midtjylland, no entanto, foi rápida. Aos 33 minutos, Cho Gue-Sung aproveitou o passe de R. Kristensen para deixar tudo igual.

Pouco depois de empatar, a equipe visitante chegou a comemorar o que seria a virada. Aos 40 minutos, o FC Midtjylland marcou novamente, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado, mantendo a igualdade no placar até o intervalo.

Substituições e placar inalterado

Na volta para o segundo tempo, o Midtjylland promoveu três alterações de uma vez, com as entradas de K. Watjen, S. Iheanacho e F. Etim nos lugares de Hong Hyun-Seok, D. Martinez e do autor do gol, Cho Gue-Sung.

Apesar das mudanças e de um leve domínio nas finalizações totais na partida (13 a 10 para os visitantes), o Egnatia Rrogozhinë manteve maior posse de bola (53%) e controlou o ritmo.

A etapa final seguiu sem novos gols e com poucas faltas duras, registrando apenas um cartão amarelo em todo o jogo, aplicado a I. Diabate, do Egnatia, aos 86 minutos.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o empate, o Egnatia Rrogozhinë soma seu primeiro ponto na fase de pontos corridos da competição. As duas equipes voltam a campo pela Conference League na próxima quinta-feira, 22. O Egnatia Rrogozhinë visitará o Aarhus, enquanto o Midtjylland receberá o St. Truiden.