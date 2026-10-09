O técnico Filipe Luís adotou um discurso cauteloso sobre as pretensões do Monaco na Ligue 1. Mesmo com a liderança provisória e uma vitória expressiva recente sobre o Paris Saint-Germain, o treinador brasileiro descartou colocar o clube do Principado como postulante real à taça nacional.

Em entrevista à rádio RMC Sport, Filipe Luís explicou que a diferença estrutural e financeira impede comparações diretas com o rival da capital francesa.

Não estamos pensando nisso (título da Ligue 1), não é realista. Conhecemos a realidade do clube. Sou ambicioso, muito ambicioso, mas temos que pensar em um jogo de cada vez. Não podemos nos comparar ao PSG. Eles não são apenas o melhor time da França, são o melhor time do mundo”, afirmou Filipe Luís à emissora francesa.

O foco principal estabelecido pela comissão técnica para o campeonato é manter a regularidade rodada a rodada e garantir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Uefa.

Ambição continental na Conference League

Se no âmbito doméstico a postura é de cautela, o cenário é diferente na Conference League. O Monaco garantiu classificação para a fase principal do torneio continental após superar os playoffs diante do Górnik Zabrze, da Polônia.

Para o comandante, o elenco tem plenas condições de brigar pela taça continental nesta temporada. Uma conquista representaria um marco para a equipe do Principado, que busca encerrar um jejum de títulos oficiais que dura desde a conquista da Ligue 1 na temporada 2016/17.