O Sparta Praga viu a vitória escapar nos acréscimos nesta quinta-feira, 15. Em duelo válido pela segunda rodada da Europa League, a equipe checa dominou as ações ofensivas no Stadion Letná, em Praga, mas cedeu o empate por 1 a 1 para o Lillestrom aos 46 minutos do segundo tempo.

O confronto foi marcado pelo impacto direto das substituições, com os dois gols da partida sendo anotados por jogadores que saíram do banco de reservas.

Substituto abre o placar para os donos da casa

Atuando diante de sua torcida e postado no esquema 4-2-3-1 pelo técnico Brian Priske, o Sparta Praga controlou a posse de bola (52%) e foi mais agressivo ao longo do jogo, registrando 14 finalizações contra apenas seis dos noruegueses.

O primeiro tempo, no entanto, terminou sem gols e foi marcado por advertências, com dois cartões amarelos para os mandantes e um para os visitantes.

A mudança no placar veio no início da etapa complementar. O Sparta promoveu a entrada de Josimar Alcocer na vaga de Ebrima Singhateh no intervalo. A alteração surtiu efeito aos 11 minutos do segundo tempo, quando Alcocer, com assistência de Jonatan Braut Brunes, marcou o gol que colocou os donos da casa em vantagem.

Castigo nos acréscimos

Em desvantagem, o Lillestrom, comandado por H. Ødegaard no esquema 4-3-3, precisou mexer na equipe para tentar reagir. As entradas de Thomas Lehne Olsen e Gustav Nordh provaram ser cruciais.

Mesmo sofrendo com o volume de jogo do Sparta, que acertou o alvo sete vezes contra apenas duas dos visitantes, a equipe norueguesa encontrou o empate na reta final.

Aos 46 minutos do segundo tempo, a dupla de substitutos do Lillestrom funcionou: Gustav Nordh deu a assistência para Thomas Lehne Olsen, que balançou as redes e decretou o 1 a 1 definitivo.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Sparta Praga, que ocupava a terceira colocação antes do apito inicial, chega a quatro pontos em dois jogos disputados na fase de pontos corridos da Liga Europa. O Lillestrom, que somava uma vitória, um empate e uma derrota em seu retrospecto recente, garante um ponto fora de casa.

As duas equipes voltam a campo pela competição continental na próxima quinta-feira, 22 de outubro. O Sparta viaja para enfrentar o Olympiacos, enquanto o Lillestrom recebe a Real Sociedad.