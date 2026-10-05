As negociações entre o Bayern de Munique e o atacante Harry Kane avançaram para a reta final. As partes estabeleceram um princípio de acordo para estender o vínculo do centroavante de 33 anos até junho de 2029. A informação é do jornalista Florian Plettenberg.

Detalhes das conversas entre clube e atacante

O contrato em vigor de Kane com o clube alemão é válido inicialmente até junho de 2027. A intenção do atleta, contudo, sempre foi de permanecer no Bayern, mesmo com o interesse de diferentes times europeus.

As tratativas entraram em estágio decisivo após reuniões recentes. Segundo a apuração, restam apenas alguns detalhes para finalizar a renovação do contrato de Kane.

Papel de liderança e ambições na temporada

Contratado no início da temporada 2023/24 junto ao Tottenham, Kane assumiu papel de liderança imediata na referência ofensiva da equipe na Bundesliga. A permanência na Allianz Arena reforça o compromisso esportivo mútuo na disputa pelos principais troféus continentais, com foco voltado à conquista da Champions League.