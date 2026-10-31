O RB Leipzig confirmou seu favoritismo e dominou o Schalke 04 na manhã deste sábado, 31. Jogando na Veltins Arena, a equipe visitante controlou as ações, finalizou com frequência e construiu uma vitória segura por 2 a 0, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Alemão. O resultado reflete a superioridade do time comandado por Demichelis, que ditou o ritmo do confronto do início ao fim.

Controle do Leipzig e vantagem em cima do Schalke

Apoiado em uma formação 4-5-1, o RB Leipzig tomou conta da posse de bola, terminando a partida com 60% de controle e trocando 559 passes contra 362 do adversário. A superioridade se transformou em vantagem no placar aos 37 minutos do primeiro tempo, quando Antonio Nusa converteu uma cobrança de pênalti. O prejuízo do Schalke 04 quase aumentou antes do intervalo: aos 49 minutos, o Leipzig chegou a balançar as redes novamente, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado.

Karius trabalha, mas Leipzig sela a vitória

Na etapa final, o cenário se manteve. O Schalke 04, armado pelo técnico Muslić, encontrou enormes dificuldades no setor ofensivo, acertando o alvo apenas uma vez em seis tentativas totais durante todo o jogo. Na defesa, os donos da casa viram seu goleiro trabalhar intensamente: Karius foi obrigado a fazer oito defesas para conter o volume ofensivo dos visitantes, que acertaram dez chutes na direção do gol. Apesar do esforço do goleiro, aos 33 minutos, Antonio Nusa voltou a ser decisivo, desta vez dando a assistência para Rômulo José Cardoso da Cruz marcar o segundo gol e liquidar a partida.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o RB Leipzig chega a 15 pontos e ocupa a 4ª colocação na tabela do Campeonato Alemão. Contando este jogo, a equipe soma três vitórias e duas derrotas em suas últimas cinco apresentações na competição. Já o Schalke 04 vive situação delicada: estacionado nos seis pontos, o time amarga a 16ª posição e acumula uma sequência de cinco partidas sem vencer no torneio (três derrotas e dois empates).

O RB Leipzig volta a campo na próxima quarta-feira, 4, quando recebe o Manchester City pela Champions League. O Schalke 04, por sua vez, buscará a reabilitação no Campeonato Alemão no domingo, 8, fora de casa, contra o Hoffenheim.