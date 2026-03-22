O St. Pauli recebe o Freiburg neste domingo (22), às 13h30 (de Brasília), no icônico estádio Millerntor, em Hamburgo. A partida, válida pela 27ª rodada do Campeonato Alemão 2025/26, coloca frente a frente duas equipes com objetivos completamente distintos nesta reta final de temporada: a sobrevivência na elite e a busca por uma vaga em competições europeias.

A luta pela sobrevivência do St. Pauli

Para o time da casa, cada jogo agora é uma verdadeira decisão. Ocupando a 16ª colocação com 24 pontos, o St. Pauli encontra-se na perigosa zona de playoff de rebaixamento. A campanha de seis vitórias, seis empates e 14 derrotas reflete as dificuldades da equipe ao longo do ano. O retrospecto recente preocupa: nos últimos cinco jogos, a equipe somou três derrotas, um empate e apenas uma vitória. Pressionada, a comissão técnica aposta no apoio da torcida no vibrante Millerntor como fator crucial para tentar sair das últimas posições.

Freiburg em busca de consistência

Do outro lado, o Freiburg chega a Hamburgo tentando reencontrar o equilíbrio. Na 8ª posição com 34 pontos (nove vitórias, sete empates e dez derrotas), a equipe ainda sonha em encostar no pelotão de cima para beliscar uma vaga continental, seja na Liga Europa ou na Liga Conferência. O grande obstáculo tem sido a irregularidade. Nas últimas cinco partidas, o time amargou três derrotas, um empate e apenas uma vitória. O técnico tem cobrado mais consistência, afirmando que vencer fora de casa, explorando os contra-ataques, é fundamental para recuperar a confiança.

Onde assistir a St. Pauli x Freiburg

Com a necessidade urgente de pontuar do time mandante e a vontade de recuperação dos visitantes, a expectativa é de um duelo tenso e disputado em cada palmo do campo. Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções deste confronto decisivo do Campeonato Alemão na TV aberta pela RedeTV!, além das transmissões via streaming em canais como CazéTV e Goat, detentores dos direitos da competição para o Brasil na temporada 2025/2026.