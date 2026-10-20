No último sábado, 17, o lateral Arthur se tornou o atleta mais rápido do Werder Bremen na atual temporada da Bundesliga. Durante a partida contra o Paderborn, o brasileiro atingiu a velocidade de 35,37 km/h e fez boa atuação no empate entre 2 a 2, o que lhe rendeu elogios do treinador Daniel Thioune.

“No ano passado, ele não tinha o ritmo que tem demonstrado aqui nas últimas semanas. Todos os jogadores do time estão evoluindo, e Arthur também está no caminho certo”, destacou o técnico da equipe alviverde, em entrevista pós-jogo.

Emprestado pelo Bayer Leverkusen, Arthur estreou contra o RB Leipzig e, desde então, foi titular em todos os jogos do Werder Bremen, mantendo a invencibilidade com a camisa na equipe. O atleta só não pôde ser relacionado para a partida inaugural do clube na competição, a goleada de 4 a 1 sofrida contra o Freiburg.

“Fico feliz por já ter esse reconhecimento por parte da comissão técnica, mas sei que é apenas o começo da temporada e posso evoluir ainda mais. Sempre que estou dentro de campo dou o meu máximo e vai ser assim em todos os jogos”, ressalta Arthur que, de acordo com dados divulgados pelo Werder Bremen, percorreu mais 10,5 quilômetros, teve 39 corridas de alta intensidade e 20 sprints na partida contra o Paderborn.

Desde o retorno à Bundesliga, na temporada 2022/23, o Werder Bremen não iniciava tão bem a temporada. Após seis jogos, o clube soma nove pontos, com duas vitórias, três empates e uma derrota, além de se tornar o primeiro time da história da Bundesliga a reverter ou igualar o placar em três jogos consecutivos após estar perdendo por 2 a 0 (3 a 2 Augsburg, 2 a 2 Borussia Dortmund e 2 a 2 Padeborn).

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Além de Arthur, outros dez jogadores nascidos no Brasil atuaram no Werder Bremen, entre eles o atacante Aílton Gonçalves, artilheiro do clube no último título da Bundesliga (2003/04) e bicampeão da Copa da Alemanha (1998/99 e 2003/04); o meia Diego, craque da conquista da Copa da Alemanha, último título da história do Werder Bremen, que lhe rendeu uma indicação para a Bola de Ouro; e Naldo, zagueiro histórico e segundo não-europeu que mais vezes atuou com a camisa alviverde.