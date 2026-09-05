O Bayern de Munique viajou até Gelsenkirchen neste sábado, 5, com o claro objetivo de impor seu ritmo, mas esbarrou em uma defesa intransponível. Em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27, o Schalke 04 suportou um bombardeio ofensivo e segurou o empate em 0 a 0 na Veltins Arena. O resultado foi comemorado como uma verdadeira vitória pela torcida local, que viu o goleiro Loris Karius se transformar no grande herói da tarde.
Domínio bávaro e a muralha Karius
O roteiro do jogo se desenhou logo nos primeiros minutos. Com as linhas altas e trocando passes no campo de ataque, o Bayern assumiu o controle absoluto da posse de bola, que chegou a bater a marca de 77% na etapa inicial. Aos 12 minutos, a primeira grande chance: Brown recebeu na área e finalizou à queima-roupa, mas Karius fez uma defesa providencial.
O Schalke, focado em fechar os espaços, raramente assustava o goleiro Neuer, exigindo intervenção do arqueiro adversário apenas aos 36 minutos, em uma cobrança de falta de Adil Aouchiche. Luis Díaz ainda teve a chance de abrir o placar antes do intervalo, mas mandou para fora.
Sufoco, substituições e milagre no fim
Na volta para o segundo tempo, o técnico Vincent Kompany tentou aumentar o poder de fogo dos visitantes, promovendo as entradas de Harry Kane, Michael Olise e Jamal Musiala. A pressão se intensificou, e a posse de bola bávara atingiu impressionantes 82%. Aos 18 minutos, Konrad Laimer teve a chance de ouro ao receber livre na grande área, mas finalizou na rede pelo lado de fora.
Conforme o tempo passava, o Bayern começava a demonstrar impaciência, errando passes no terço final. Foi então que, aos 41 minutos, o lance capital da partida aconteceu: Kane emendou um arremate fantástico, e Karius se esticou todo para fazer a defesa do jogo, garantindo o zero no placar.
Nos acréscimos, a torcida do Schalke 04 vibrava a cada desarme como se fosse um gol. Sem conseguir furar o bloqueio, o Bayern de Munique amargou o empate sem gols, enquanto os donos da casa celebraram a resiliência defensiva e o ponto conquistado nesta segunda rodada da competição.