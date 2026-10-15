O Hajduk Split recebeu o Ajax nesta quinta-feira, 15, no Stadion Poljud, e garantiu uma vitória por 2 a 1 na primeira rodada da Conference League.

Em um confronto onde os visitantes tiveram maior posse de bola, os donos da casa foram mais efetivos nas finalizações, contando com uma atuação decisiva de M. Soticek, que anotou um gol e deu uma assistência para assegurar o triunfo.

Vantagem construída na etapa inicial

O duelo começou com o Ajax buscando controlar as ações através da posse de bola, que terminou em 55% a favor dos holandeses. No entanto, o HNK Hajduk Split, postado em um 4-2-3-1, mostrou-se mais perigoso no ataque.

Aos 37 minutos do primeiro tempo, a eficiência dos mandantes deu resultado: M. Soticek serviu A. Sanyang, que balançou as redes e abriu o placar.

O goleiro Ter Stegen ainda viu sua equipe ser pressionada e foi exigido ao longo do jogo, terminando a partida com cinco defesas, mas não conseguiu evitar a desvantagem antes do intervalo.

Reação rápida e definição do placar

Na volta para o segundo tempo, o Ajax, armado no 4-3-3, conseguiu igualar o marcador. Aos 53 minutos, D. Klaassen aproveitou a assistência de T. Kehrer e empatou para os visitantes.

A resposta do HNK Hajduk Split, porém, foi imediata. Apenas dois minutos depois, aos 55, M. Sego encontrou M. Soticek, que marcou o segundo gol dos croatas e recolocou a equipe em vantagem.

O goleiro Toni Silić, do Hajduk, fez três defesas na partida para garantir o resultado positivo, em um jogo onde os mandantes finalizaram 13 vezes, sendo sete no alvo, contra 10 finalizações e quatro no alvo do adversário.

Próximos compromissos

O resultado mantém o bom momento do HNK Hajduk Split, que soma agora um balanço de três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos, enquanto o Ajax sofre um revés após uma sequência de quatro vitórias e um empate em suas últimas cinco partidas.

As duas equipes voltam a campo pela Conference na próxima quinta-feira, 22. O HNK Hajduk Split visitará o FC Thun, enquanto o Ajax receberá a Atalanta.