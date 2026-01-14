Em novo estudo publicado nesta quarta-feira, 14, o Observatório do Futebol (CIES) revelou os maiores times formadores que cederam jogadores para a elite da Europa, considerando apenas as cinco maiores ligas. Na lista, o Flamengo é o único brasileiro entre os 50 melhores colocados.

O Flamengo ocupa a 46ª posição na lista, com 11 jogadores atuando entre as cinco grandes ligas europeias (Alemanha, Espanha, França, Itália e Inglaterra). Além do rubro-negro, apenas um sul-americano aparece entre os formadores: River Plate, no 38º lugar.

O ranking é liderado pela dupla espanhola Barcelona e Real Madrid, com a equipe catalã isolada na frente. A Real Sociedad é outro time espanhol que aparece no top 10. No entanto, a Inglaterra é o país com mais times no pelotão da frente: Chelsea, United, City e Arsenal.

O top 10 é completo ainda com PSG e Rennais, da França, e Ajax, da Holanda.

Os maiores clubes formadores para a elite da Europa

1) FC Barcelona (ESP) – 40

2) Real Madrid (ESP) – 35

3) Paris Saint-Germain (FRA) – 31

4) Stade Rennais (FRA) – 29

5) AFC Ajax (HOL) – 27

6) Chelsea FC (ING) – 25

7) Real Sociedad (ESP) – 24

8) Manchester United (ING) – 22

9) Manchester City (ING) – 22

10) Arsenal FC (ING) – 22

11) Olympique Lyonnais (FRA) – 21

12) Valencia CF (ESP) – 20

13) Club Atlético de Madrid (ESP) – 20

14) Toulouse FC (FRA) – 20

15) Le Havre AC (FRA) – 20

16) Villarreal CF (ESP) – 19

17) RCD Espanyol (ESP) – 17

18) Juventus FC (ITA) – 17

19) Bayern München (ALE) – 16

20) FC Inter (ITA) – 16

21) Borussia Dortmund (ALE) – 16

22) SL Benfica (POR) – 16

23) TSG Hoffenheim (ALE) – 15

24) Celta Vigo (ESP) – 15

25) AS Monaco (FRA) – 14

26) AS Roma (ITA) – 14

27) OGC Nice (FRA) – 14

28) AC Milan (ITA) – 14

29) Hertha BSC (ALE) – 14

30) LOSC Lille (FRA) – 14

31) RB Salzburg (AUT) – 14

32) FC Nantes (FRA) – 13

33) Atlético de Madrid (ESP) – 13

34) Atalanta BC (ITA) – 13

35) CA Osasuna (ESP) – 13

36) FSV Mainz 05 (ALE) – 13

37) FC Köln (ALE) – 12

38) River Plate (ARG) – 12

39) RSC Anderlecht (BEL) – 12

40) Genoa CFC (ITA) – 12

41) RC Lens (FRA) – 11

42) Sporting (POR) – 11

43) FC Metz (FRA) – 11

44) Empoli FC (ITA) – 11

45) SC Freiburg (ALE) – 11

46) Flamengo (BRA) – 11

47) AS Génération Foot (SEN) – 11 48) Liverpool FC (ING) – 10 49) Werder Bremen (ALE) – 10 50) Real Betis (ESP) – 10