Em novo estudo publicado nesta quarta-feira, 14, o Observatório do Futebol (CIES) revelou os maiores times formadores que cederam jogadores para a elite da Europa, considerando apenas as cinco maiores ligas. Na lista, o Flamengo é o único brasileiro entre os 50 melhores colocados.
O Flamengo ocupa a 46ª posição na lista, com 11 jogadores atuando entre as cinco grandes ligas europeias (Alemanha, Espanha, França, Itália e Inglaterra). Além do rubro-negro, apenas um sul-americano aparece entre os formadores: River Plate, no 38º lugar.
O ranking é liderado pela dupla espanhola Barcelona e Real Madrid, com a equipe catalã isolada na frente. A Real Sociedad é outro time espanhol que aparece no top 10. No entanto, a Inglaterra é o país com mais times no pelotão da frente: Chelsea, United, City e Arsenal.
O top 10 é completo ainda com PSG e Rennais, da França, e Ajax, da Holanda.
Os maiores clubes formadores para a elite da Europa
1) FC Barcelona (ESP) – 40
2) Real Madrid (ESP) – 35
3) Paris Saint-Germain (FRA) – 31
4) Stade Rennais (FRA) – 29
5) AFC Ajax (HOL) – 27
6) Chelsea FC (ING) – 25
7) Real Sociedad (ESP) – 24
8) Manchester United (ING) – 22
9) Manchester City (ING) – 22
10) Arsenal FC (ING) – 22
11) Olympique Lyonnais (FRA) – 21
12) Valencia CF (ESP) – 20
13) Club Atlético de Madrid (ESP) – 20
14) Toulouse FC (FRA) – 20
15) Le Havre AC (FRA) – 20
16) Villarreal CF (ESP) – 19
17) RCD Espanyol (ESP) – 17
18) Juventus FC (ITA) – 17
19) Bayern München (ALE) – 16
20) FC Inter (ITA) – 16
21) Borussia Dortmund (ALE) – 16
22) SL Benfica (POR) – 16
23) TSG Hoffenheim (ALE) – 15
24) Celta Vigo (ESP) – 15
25) AS Monaco (FRA) – 14
26) AS Roma (ITA) – 14
27) OGC Nice (FRA) – 14
28) AC Milan (ITA) – 14
29) Hertha BSC (ALE) – 14
30) LOSC Lille (FRA) – 14
31) RB Salzburg (AUT) – 14
32) FC Nantes (FRA) – 13
33) Atlético de Madrid (ESP) – 13
34) Atalanta BC (ITA) – 13
35) CA Osasuna (ESP) – 13
36) FSV Mainz 05 (ALE) – 13
37) FC Köln (ALE) – 12
38) River Plate (ARG) – 12
39) RSC Anderlecht (BEL) – 12
40) Genoa CFC (ITA) – 12
41) RC Lens (FRA) – 11
42) Sporting (POR) – 11
43) FC Metz (FRA) – 11
44) Empoli FC (ITA) – 11
45) SC Freiburg (ALE) – 11
46) Flamengo (BRA) – 11
47) AS Génération Foot (SEN) – 11 48) Liverpool FC (ING) – 10 49) Werder Bremen (ALE) – 10 50) Real Betis (ESP) – 10