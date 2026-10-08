O atacante Endrick sinalizou ao Milan que aceitaria deixar o Real Madrid por empréstimo na próxima janela europeia de transferências, em janeiro. A informação foi divulgada pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport.

Endrick, de 20 anos, prioriza um projeto esportivo em que possa atuar com maior regularidade no futebol europeu. Depois de boa passsagem no Lyon, o jogador não conseguiu a mesma sequência quando voltou ao Real Madrid.

Como o clube italiano planeja a contratação

Diante da forte disputa por espaço no setor ofensivo do elenco merengue, o jovem brasileiro avalia com bons olhos a mudança para o futebol italiano. A diretoria rossonera analisa a operação nos mesmos moldes de acordos anteriores firmados com a equipe espanhola, buscando um empréstimo sem compromisso de compra obrigatória para reforçar o ataque durante a segunda metade da temporada europeia.

Disputa de mercado e decisão da diretoria espanhola

O Milan não é o único interessado na contratação temporária do centroavante brasileiro. Equipes como Roma e Aston Villa também monitoram a situação do jogador nos bastidores do mercado da bola.

Apesar da disposição inicial do atleta em aceitar o desafio no San Siro, qualquer desfecho positivo dependerá do aval da comissão técnica e da cúpula do Real Madrid. Na janela de transferências anterior, a diretoria do clube espanhol optou por manter o atleta no plantel para observação interna.