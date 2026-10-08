A mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, comentou publicamente pela primeira vez o conturbado episódio entre seu filho e o técnico Jorge Jesus que culminou no abandono do atacante da concentração da seleção portuguesa. Em entrevista concedida à revista TV 7 Dias, a matriarca admitiu ter ficado abalada com o desfecho e lamentou o tom dos julgamentos direcionados ao capitão da equipe.

Dolores Aveiro confessou que viveu momentos de grande comoção ao tomar conhecimento da saída do filho do estágio. “Sinto-me triste, é normal. Foi um choque, o meu filho podia sair pela porta da frente e assim saiu na porta de trás, mas não faz mal, Deus vai-se encarregar”, afirmou, acrescentando que chorou logo após ser informada sobre a decisão tomada pelo jogador de 41 anos.

A mãe do capitão revelou ainda os detalhes da conversa por telefone que manteve com Cristiano Ronaldo logo depois de o atleta deixar o grupo. De acordo com Dolores, o jogador pediu-lhe serenidade: “Ele disse-me: ‘a mãe que não se preocupe que eu vou dizer a verdade quando estivermos todos juntos’. E eu respondi: ‘ok filho, dá a volta a isto’. Disse-lhe para ter calma, mas a cabeça dele deu para fazer aquilo. Dei-lhe toda a força”.

Desabafo sobre as críticas e defesa do legado de CR7

Diante das fortes reações públicas ao atrito entre Cristiano Ronaldo e a equipa técnica liderada por Jorge Jesus, Dolores fez questão de recordar o histórico do internacional por Portugal.

Segundo sublinhou à publicação, as críticas recentes ignoram a entrega do atleta ao longo de mais de duas décadas ao serviço da equipa das Quinas: “Ele deu muito a Portugal, portanto, ele está sempre ali. Ele sempre foi o herói de Portugal. Não o estão a valorizar como deviam”.

Na última terça-feira, 6, Cristiano Ronaldo divulgou um longo comunicado no qual chamou Jorge Jesus de “sem palavra”.