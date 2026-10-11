O Nice venceu o Strasbourg de virada por 2 a 1 na manhã deste domingo, 11, no Allianz Riviera, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Francês. Os visitantes saíram na frente, mas um gol contra e um tento de Jonathan Clauss na reta final garantiram os três pontos para os donos da casa.

Com o resultado, o Nice chega a oito pontos e assume a nona colocação, ultrapassando o próprio Strasbourg, que estaciona nos sete pontos, em 11º lugar.

Vantagem visitante e empate contra o próprio patrimônio

O Strasbourg, armado no esquema 4-3-3 pelo técnico Hugo Oliveira, teve maior posse de bola (54%) e finalizou mais vezes ao longo do jogo (12 contra 11). A vantagem no placar veio aos 41 minutos do primeiro tempo, quando Dario Essugo balançou as redes após assistência de Conrad Harder.

No entanto, a liderança durou pouco. Já nos acréscimos da etapa inicial, aos 47 minutos, Pape Demba Diop marcou contra, deixando tudo igual para o Nice antes do intervalo.

Substituição decisiva garante a virada

No segundo tempo, o técnico O. Pantaloni promoveu mudanças no Nice, que atuava no 3-4-2-1. Aos 73 minutos, Sofiane Diop entrou na vaga de Sepe Elye Wahi. A alteração mudou o rumo da partida. Aos 75 minutos, o jogador recebeu cartão amarelo, mas logo foi fundamental para a equipe. Aos 81 minutos, Sofiane Diop deu o passe para Jonathan Clauss marcar o segundo gol do Nice, decretando a virada.

Apesar de ter menos a bola, o time da casa foi mais preciso, acertando o alvo seis vezes contra apenas três do adversário.

Situação na tabela e próximos compromissos

A vitória traz alívio para o Nice, que soma agora uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe alcança os oito pontos na nona posição. Já o Strasbourg, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos, permanece com sete pontos, caindo para o 11º lugar.

O Nice volta a campo no domingo, 18, quando visita o Lyon. Um dia antes, no sábado, 17, o Strasbourg recebe o Paris Saint-Germain. Ambos os jogos são válidos pelo Campeonato Francês.