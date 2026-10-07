O Bochum, clube da segunda divisão da Alemanha, adotou uma medida que surpreendeu o país. O clube proibiu os seus próprios torcedores de realizarem saltos sincronizados durante os jogos da equipe em casa. A justificativa: o movimento causa mal-estar e também pode comprometer a segurança estrutural do Vonovia Ruhrstadio, com capacidade para 26 mil pessoas.

A determinação foi motivada por laudos de engenharia. As avaliações técnicas demonstraram que o movimento rítmico e simultâneo de milhares de pessoas em um mesmo setor estava gerando um efeito de ressonância perigoso para a estrutura de concreto e aço, batizado de “efeito trampolim”.

Esse fenômeno físico, potencializado pela vibração das arquibancadas, poderia causar desde microfissuras até o comprometimento severo da sustentação do estádio. Para evitar uma interdição por parte das autoridades locais de segurança, a diretoria do clube optou por uma abordagem direta de conscientização e proibição.

“O VfL lamenta as medidas inevitáveis, mas sente-se aliviado por a Arquibancada Leste poder ser utilizada com capacidade total, desde que a proibição de pular seja respeitada”, afirmou o clube.

“Felizmente, a reforma da Arquibancada Leste já faz parte do projeto de modernização; isso significa que será possível evitar um longo processo de planejamento e suspender a proibição de pular assim que as obras programadas forem concluídas, em 2028”, completou.

Comunicados foram emitidos alertando os grupos de torcedores organizados, conhecidos como ultras, sobre a gravidade da situação. A recomendação é de que o apoio ao time continue, mas com os pés firmes no chão, banindo temporariamente movimentos mais bruscos nas arquibancadas.

O Bochum é o nono colocado, com sete pontos conquistados em seis partidas.